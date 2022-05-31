تعظيم قيمة الثروة المعدنية وتحفيز الاستثمار

الرياض – البلاد

تركز التطلعات والأهداف الرئيسية لإستراتيجية قطاع التعدين والصناعات المعدنية على الاستخدام الأمثل للمعادن من خلال تطوير سلاسل القيمة الصناعية لاستدامة مراحل الصناعات الوسيطة والتحويلية لهذه المعادن، وما ينتج عنها من فرص عمل، ونقل التنمية إلى مناطق المملكة المختلفة التي توجد فيها هذه الخامات المعدنية، مما سيكون له أثر إيجابي على تنمية المجتمعات المحلية في تلك المناطق، وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين وحماية البيئة.

وتواصل وكالة الرقابة التعدينية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية جولاتها الميدانية لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وتطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

ونفذت الوكالة 793 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل، وأصدرت 77 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها (44) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(12) عقوبة لاستغلال خام البحص و(11) عقوبة لاستغلال مواد الردميات و(4) عقوبات لاستغلال رمل السيليكا.

وتسعى الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.

وبحسب تقرير حديث المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أصدرت الوزارة 49 رخصة تعدينية خلال مارس الماضي، تشمل 44 رخصة لمحاجر مواد البناء، و4 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة كشف واحدة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى مارس 2054 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1319 رخصة، تليها رخص الكشف بـ530 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 166 رخصة، و29 رخصة استطلاع و10 رخص فائض خامات معدنية.

واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ444 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ387، ثم المنطقة الشرقية بـ326 ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 208 رخص من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.