بـ” 3 ذهبيات وفضيتين”.. أخضر الكاراتيه يتوهج في الألعاب الخليجية

جدة- البلاد
توّج البطل الأولمبي طارق حامدي، اليوم بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه -وزن + 84 كجم في دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقامة في الكويت. وقد فاز حامدي بالميدالية بعد انتصاره على نظيره الكويتي محمد المجادي، بنتيجة 2 – 1 في دورة الألعاب الخليجية.
وكان لاعب أخضر الكاراتيه فرج الناشري، قد أحرز الميدالية الذهبية في (وزن – 84 كجم) بعد الانتصار على البحريني سالم الجمـعة 6 – 1، كما حصد اللاعب فهد الخثعمي الميدالية الذهبية، في وزن 67 كجم بعد تغلبه على الكويتي موسى حسن بنتيجة 8 – 4.
فيما نال بدر العتيبي الميدالية الفضية في وزن 60 كجم، بعد الخسارة من الكويتي عبدالله شعبان 4 – 2 ، كما حصد ياسر بارقي الميدالية الفضية في وزن 55 كجم بعد الخسارة من الكويتي سلطان المطيري 3 – 0.
يذكر أن أكثر من 250 لاعبًا ولاعبة، مثلوا منتخبات المملكة في الألعاب الخليجية، نافسوا في ألعاب” كرة الصالات (رجال ونساء)، كرة السلة 5 5x رجال، وكرة السلة 3 3x نساء، وألعاب القوى (رجال ونساء) والسباحة وكرة الطاولة والتنس والهوكي على الجليد والرماية وكرة اليد والجودو والكاراتيه والكرة الطائرة والمبارزة للرجال.