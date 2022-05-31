السعودية واليونان تعززان التبادل التجاري والاستثمار

أثينا – واس- جدة – البلاد

تشهد العلاقات السعودية اليونانية خطوات متقدمة لتعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات، حيث التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في العاصمة اليونانية أثينا، برئيس وزراء الجمهورية الهيلينية (اليونان) كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لليونان على رأس وفد من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد الجانبان أهمية العلاقة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تطوير وتنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما فيها التعاون في الجانب الاستثماري والتجاري في قطاعات الطاقة والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة وغيرها من القطاعات الواعدة والمشتركة بين البلدين.

وبحسب وزارة الاستثمار، توجد 14 شركة يونانية بالسوق السعودي تستثمر في مجالات الطاقة والطاقة المتجدّدة والسياحة، كاشفة أن إستراتيجية الاستثمار الوطنية ستطلق الفرص للاستثمار المباشر بقيمة 3 تريليونات يورو.

ووضع “منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني” خلال مارس الماضي في الرياض العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مرحلة جديدة من النمو والتطور نحو آفاق أرحب؛ حيث استعرض الفرص الاستثمارية واستعراض جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة.

وأكد وزير الاستثمار أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري يبلغ 4.8 مليارات ريال، موضحا أن استثمارات الشركات اليونانية تتركز في عدد من القطاعات العلمية والتقنية وفي مجال الصناعة والتشييد والبناء والتمويل والتأمين والاتصالات وتقنية المعلومات، مرحبا بالشركات والمستثمرين من جمهورية اليونان في المملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تزخر بها المملكة في جميع القطاعات الاستثمارية، منوّهاً إلى أن المملكة من خلال رؤية 2030 أصبحت من الدول الأكثر تنافسية عالمياً ، وتستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية بالنظر إلى مكانة المملكة؛ كونها أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وتمتلك القوة الشرائية الأكبر في المنطقة مما يسهم في تشجيع الشركات على توسيع استثماراتها وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين.