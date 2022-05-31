صحة و عافية

التهاب المفاصل له حل غذائي.. هذا الطعام تحديدا غني بالمادة اللازمة

ahmed saeedaccess_time1 / ذو القعدة / 1443 هـ      31 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

آلام المفاصل يعاني منها الملايين حول العالم وفق ما أعلنت الطبيبة البريطانية ديبورا لي.

وأكدت أن تناول البقوليات وخاصة الفاصوليا، يساعد على تحسين الصحة العامة.

ويقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

وتشير صحيفة Express، إلى أنه وفقا للطبيبة، البقوليات غنية بمواد مغذية مفيدة للصحة.

بما فيها الفيتامينات المختلفة والعناصر المعدنية والألياف الغذائية. ولكن خصائصها المضادة للأكسدة لها قيمة خاصة.

وتقول، “هذه المواد المضادة للأكسدة تقاوم الجزيئات الخطرة التي تسمى أشكال الأكسجين الحر.

وتكبح خطورتها، وتساعد أيضا على تقليل الالتهابات”.

وتؤكد الطبيبة، على أن الالتهاب بالذات يتحول إلى حالة مزمنة ويصبح السبب الرئيسي لتطور التهاب المفاصل.

وتضيف، كما أن البقوليات تساعد على امتصاص المغنيسيوم، الذي يلعب دورا مهما في مكافحة الالتهابات

ahmed antar

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