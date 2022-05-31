أمير تبوك يشهد توقيع 6 اتفاقيات للجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة

تبوك : البلاد

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في الإمارة اليوم، توقيع لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة لعدد من مذكرات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.

وثمن سموه توقيع مذكرات التعاون بين لجنة شؤون الأسرة مع مختلف الجهات الحكومية، مشيداً بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على دور الأسرة في المجتمع، ضمن برنامج التحول الوطني 2030.

وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تعاون بين لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة مع كلٍّ من: جامعة تبوك وجامعة فهد بن سلطان وإدارة تعليم تبوك، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، وغرفة تبوك.

ووقع على الاتفاقيات مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي، ومعالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ورئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، ومدير تعليم منطقة تبوك ماجد القعير، ورئيس غرفة تبوك عماد الفاخري، والمدير العام لإقليم الشمالية لبنك التنمية الاجتماعية سلطان الحربي، وممثل وزارة الموارد البشرية بالمنطقة طلال النوبي.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة تبوك، لتعزيـز مفهـوم المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز دور الأسرة وتمكينها من الإسهام الجاد في بناء المجتمع والحفاظ على ثوابته وهويته الوطنية. فيما حضر توقيع مذكرات التعاون الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود الخميس.