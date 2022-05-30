24 فلسطينيا أصيبوا في صدامات بالقدس

القدس – البلاد

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس عن إصابة 24 فلسطينياً برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي المطاطي والضرب وغاز الفلفل بمحيط وداخل البلدة القديمة في القدس، حيث تم نقل 8 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تم علاج باقي المصابين ميدانيا، كما أعلن الهلال الأحمر عن فتح المستشفى الميداني في مركز الإسعاف بحي الصوانة.

وتثير “مسيرة الأعلام” السنوية التي يشارك فيها آلاف الإسرائيليين؛ لإحياء ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس، غضب الفلسطينيين الذين يسعون إلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. وسبقت المسيرة توترات ومواجهات في باحة المسجد الأقصى، وفي نقاط أخرى من البلدة القديمة؛ حيث رفع الفلسطينيون على منازلهم أعلاما فلسطينية، بينما سارت مجموعات من الإسرائيليين الذين حملوا أعلاما إسرائيلية في الشوارع تحت حماية الشرطة.

واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، أمس، فيما أغلقت الشرطة الإسرائيلية مصلى الرحمة، وحاصرت المصلين في المسجد القبلي، بينما اتهم متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إسرائيل “باللعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس”.