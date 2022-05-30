هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن جائزة المحتوى المحلي

الرياض : البلاد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جائزة المحتوى المحلي، التي تسعى إلى تحفيز الممارسات الناجحة لتنمية وتطبيق متطلبات المحتوى المحلي لدى جهات القطاع الخاص والقطاع العام والأفراد.

وتهدف الجائزة إلى الإسهام والمشاركة في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الالتزام بمتطلباته، إضافة إلى رفع الوعي العام حول آليات المحتوى المحلي، وتوسيع قاعدة بيانات المحتوى المحلي في مختلف القطاعات.

وحددت الهيئة ثلاثة محاور للمنافسة على الجائزة، وهي محور الجهات الحكومية ومحور منشآت القطاع الخاص ومحور الأفراد.

ودعت الهيئة المهتمين والراغبين بالمشاركة في جائزة المحتوى المحلي إلى الاطلاع على التفاصيل الإضافية، وذلك على الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3a4fzV5 ، استعداداً لموعد التقديم على الجائزة الذي سيكون في الربع الثالث من عام 2022.