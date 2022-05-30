ميسي يرشح بنزيمة للفوز بالكرة الذهبية 2022

رشّح ليونيل ميسي مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 في مقابلة خاصة مع قناة (TyC) الأرجنتينية الاثنين 30 مايو.

وقال ميسي: “لا شك أن بنزيمة يستحق جائزة الكرة الذهبية هذا العام، لقد قدّم موسمًا قويًا، وأنهاه بالفوز بدوري أبطال أوروبا، لا شك في ذلك”.

وأنهى بنزيمة موسم 2021-2022 هدّافًا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما حصد لقب المسابقتين بأداء استثنائي نال إعجاب ميسي نفسه.

أما ميسي (35 عامًا) فقد حصد لقب الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، وخرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

تصريحات ميسي جاءت على هامش وجوده في معسكر الأرجنتين لخوض مباراة “فايناليسما” أمام المنتخب الإيطالي الأربعاء المقبل بملعب ويمبلي.

ويتواجه بطل أمريكا الجنوبية ضد بطل أوروبا في مباراة واحدة تسمى “فايناليسما” وحصدت الأرجنتين آخر نسخة أقيمت عام 1993 أمام الدنمارك.