“متمم” يستعرض جهود المملكة في المالية الإسلامية

الرياض : البلاد

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” مساء اليوم لقاءً افتراضيًا بعنوان “المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية”، وذلك بالتزامن مع حوارات مؤتمر القطاع المالي إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، الذي يُنظمه شركاء البرنامج ممثلين في: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية.

ويشارك في اللقاء: رئيس قطاع الشرعية في بنك البلاد محمد الزومان، وكبير مديري المراجعة والرقابة الشرعية بالبنك السعودي البريطاني الدكتور عثمان ظهير، ومستشار تقنية المعلومات المالية في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبد الله خميس.

ويناقش ضيوف اللقاء ريادة المملكة في قطاع المالية الإسلامية والتمويل الإسلامي، انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه لهذا القطاع وسعيها الدائم للوصول إلى مقدمة المراكز عالميًا بحجم الأصول وبارتفاع ربحية البنوك.

ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بأهمية وأسس المالية الإسلامية وأساليب تطور صناعتها محليًا ودوليًا، إضافة إلى إبراز دورها وإسهاماتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.