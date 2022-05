رونالدو غاضب من مانشستر يونايتد.. والسبب؟

قالت يومية “ميرور” البريطانية إن البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضب من إدارة فريق مانشستر يونايتد بسبب تدني مستوى مقر التدريبات “كارينغتون”.

وذكرت “ميرور” في تقرير لها الاثنين 30 مايو، إن رونالدو (37 عامًا) أبلغ مانشستر يونايتد بضرورة إصلاح حمام السباحة في النادي، وتطوير البنى التحتية.

بحسب التقرير، فإن حمام السباحة في مقر تدريبات مانشستر يونايتد “كارينغتون” مليء بالبلاط المُحطّم والمنزوع من مكانه، ما قد يسبب ضررًا للاعبين.

وعطفًا على تلك الإتلافات، لا يستخدم رونالدو حمام السباحة في مقر تدريبات مانشستر يونايتد، واقتصرت جلساته على حمامه الخاصة في المنزل.

تُقدّر الإصلاحات المتوقعة لحمام السباحة في مانشستر يونايتد بحو 250 ألف يورو، كما أن نظام المياة البارد والساخن يعاني من أضرار على الدوام.

Cristiano Ronaldo 'forced Man United staff to upgrade the club's swimming pool' after complaining that 'loose, chipped and missing tiles' posed a safety hazard at Carrington https://t.co/XPRekJtia7

— MailOnline Sport (@MailSport) May 30, 2022