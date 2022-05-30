جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تُكرم عددًا من الطلبة الفائزين بجوائز “آيسف 2022”

الظهران : البلاد

استقبل رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف أمس، الطلبة الموهوبين والموهوبات الذين تم تدريبهم تحت إشراف نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات العلمية بالجامعة، حيث شاركوا ضمن المنتخب السعودي في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022) الذي أقيم مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور محمد السقاف في كلمة له خلال الاستقبال أن قيام جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتدريب هؤلاء الطلبة هو جزء من دورها الأصيل كجامعة متخصصة في مجالات العلوم والتقنية وفي خدمة المجتمع وإشاعة الوعي بأهمية رعاية الموهوبين والموهوبات وتحويلهم إلى طاقات وقدرات مبدعة ، لافتاً النظر إلى أن التدريب الذي تلقّاه الطلبة كان له أثره الإيجابي في بناء الثقة وتجديد الدوافع لدى المشاركين وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتحفيزهم على التفوق.

وفي نهاية الاستقبال كرّم رئيس الجامعة الطلبة المشاركين والفائزين بجوائز المسابقة وهم : الطالب عبدالله الغامدي الحاصل على المركز الأول في مجال الطاقة وجائزة العالم الشاب في ريجينيرون على مستوى العالم بمشروع بعنوان “هندسة إطار معدني عضوي ثنائي لإنتاج وتخزين الهيدروجين بكفاءة وفعالية عالية”، والطالب منصور المرزوقي الحاصل على المركز الثاني في مجال الهندسة البيئية عن مشروع “تصميم إطار معدني عضوي متعدد الوظائف لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتحويلة ضوئياً”، والطالبة تهاني أحمد الحاصلة على المركز الثالث بمشروع في مجال علم المواد بعنوان “تطوير مواد البيروفسكايت العالية الكفاءة لتجميع الطاقة الشمسية والكهروحرارية”، والطالب عبدالله الحمادات الحاصل على المركز الثالث عن مشروع بعنوان “نهج جديد باستخدام أكاسيد الحديد والكوبالت كمحفزات كهروضوئية لفصل الماء على مدار اليوم”، والطالب أحمد الربيعة والطالبات ميمونة الشهراني وتالا القحطاني ولين الملحم ولطيفة الغنام ولمى السيد لمشاركتهم في المعرض.