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القيادة تهنئ ملكة بريطانيا و إيرلندا الشمالية

صحيفة البلادaccess_time29 / شوال / 1443 هـ      30 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة مرور سبعين عاماً على اعتلاء جلالتها العرش.

وقال الملك المفدى : “يطيب لنا بمناسبة مرور سبعين عاماً على اعتلاء جلالتكم العرش، أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، اطراد التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة مرور سبعين عاماً على اعتلاء جلالتها العرش.

وقال سمو ولي العهد : “يسرني بمناسبة مرور سبعين عاماً على اعتلاء جلالتكم العرش، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، المزيد من التقدم والرقي”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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