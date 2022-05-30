الأمير بندر بن خالد الفيصل يتوج الفائزين ببطولة كحيلة 2022

الرياض – هاني البشر
توج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ورئيس نادي سباقات الخيل مساء أمس، الفحل ” نبيل السكب ” بذهبية بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة (كحيلة) التي تقام للعام الثاني على التوالي تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، واستمرت لمدة خمسة أيام.
وشاركت في البطولة 511 رأسا من الخيل العربية الأصيلة من مختلف دول العالم كأكبر رقم يسجل في عدد الخيل المشاركة على مستوى البطولات الدولية بالمملكة العربية السعودية، تنافست على 48 لقبا.
وقد شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين بعشر بطولات للفئات المشاركة، وهي بطولات ” المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة الأمهار، وبطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ، وبطولة الفحول، وتكريم المشاركين والجهات الراعية للبطولة ولجان التحكيم والانضباط.
وكانت نتيجة الذهب للبطولات على النحو التالي:
– بطولة المهرات أعمار سنة، كانت من نصيب المهرة ليالي السيد لمربط السيد.
– بطولة المهرات عمر ( 2و3 ) سنوات، كانت من نصيب المهرة إس كي تيا لاسطبلات السكب.
– بطولة الأفراس، كانت من نصيب الفرس دي جي دجميلجة لمربط هامات للخيل العربية الأصيلة.
– بطولة الأمهار أعمار سنة، وتوج بالذهب المهر فريد الصواري لمزرعة الصواري.
– بطولة الأمهار عمر(2 و3) سنوات، كانت من نصيب المهر شامان العريب لمربط دوسر للخيل العربية الأصيلة.
– بطولة الفحول، كانت من نصيب الفحل نبيل السكب لاسطبلات السكب.
– بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ، كانت من نصيب المهرة علياء عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز.
– بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ، كانت من نصيب المهر مهاجر عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز.
– بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، كانت من نصيب الفرس خزنة الثانية لمربط المسن.
– بطولة الأفحل سعودية الأصل والمنشأ، كانت من نصيب الفحل مهند ار اتش لمربط بقيق.