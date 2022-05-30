أمير المنطقة الشرقية يفتتح مركز المهيدب لمتلازمة داون “هبة” في الخبر

الدمام- حمودالزهراني

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ال سعود نائب أمير المنطقة الشرقية مساء امس الأحد مركز مركز المهيدب لمتلازمة داون “هبة” في مدينة الخبر، والذي يعد أحدث مبادرات مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع وبحضور مساعد وزير التعليم معالي الدكتور سعد بن سعود الفهيد وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة و السعادة ورجال الأعمال في المنطقة.

وقد تجول سموه في أقسام المركز للتعرف على مرافقه التشخيصية والتعليمية والتأهيلية والتي تخدم الطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون وأولياء أمورهم. كذلك زار سموه المعرض المصاحب للحفل للتعرف على قصص نجاح عدد من الشباب والشابات من ذوي متلازمة داون. كما اطلع سموه على الخدمات التي سيقدمها المركز لتأهيل جيل جديد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون.

كما بارك سموه توقيع عدد من الاتفاقيات أثناء المناسبة بين مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع وبين كل من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومركز صوت متلازمة داون.

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية ” نحن سعداء بأن تحتضن المنطقة الشرقية مركزاً شاملاً و متخصصاً بمتلازمة داون و بأعلى معايير الجودة، والذي يعد إضافة نوعية تخدم فئة غالية على قلوبنا وتساهم في تحسين جودة حياتهم وتؤهلهم ليساهموا في بناء وطنهم، ونسأل الله أن يكون هذا المركز نقطة تحول في حياتهم تمنحهم بيئة مناسبة للتعلم وتساهم في تطوير قدراتهم وتمكنهم بإذن الله من الحصول على تعليم و تأهيل متميز و على أيدي معلمين متخصصين و مدربين بأعلى المعايير العالمية.

وأضاف سموه ” إن قيادة هذه البلاد حفظها الله حريصة على حصول الجميع على التعليم وخصوصاً ذوي الإعاقة وتعد هذه المساهمة وهذا المركز دليلاً على تكاتف الجميع لخدمة هذه الفئة الغالية”

وقال معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد ” إن رعاية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وافتتاحه لهذا الصرح يعد دعماً واهتماماً من سموه للأشخاص ذوي متلازمة داون فهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، وكل طفل من حقه أن يتعلم وفقًا لقدراته ومهاراته، لذلك سيكون مركز هبة صرحًا تعليمياً سنقوم من خلاله بتدريس وتطوير مهارات الطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون، وأن ندعمهم ونؤهلهم ليكونوا أشخاصاً منتجين ومستقلين بذاتهم.

ورفع الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه على إفتتاح المركز ، وأكد أن المؤسسة تسعى على أن يكون هذا المركز قلب نابض لكل طفل إن شاء الله يخرج لهذا العالم بمتلازمة داون، ونحن على يقين بأن وزارة التعليم ستقدم لأبنائنا وبناتنا من ذوي متلازمة داون أفضل بيئة تعليمية تساعدهم ليكونوا أفراداُ فاعلين في مجتمعنا.