أمير الشرقية يستقبل رئيس ولاعبي نادي الخليج بمناسبة فوزهم بكأس اليد

الدمام-حمودالزهراني
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين رئيس مجلس إدارة نادي الخليج المهندس علاء صالح الهمل يرافقه أعضاء ولاعبو فريق كرة اليد بمناسبة تحقيق النادي بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد.
وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية اللاعبين بهذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة وأنديتها الرياضية، مؤكداً سموه ضرورة الاهتمام بجميع الألعاب الرياضية وأهمية دعم المواهب الشابة واستغلال الإمكانيات التي وفرتها الدولة “حفظها الله” لدعم جميع الرياضات المختلفة ومشاركة الشباب في المحافل المحلية والدولية.
ورفع الهمل لسمو أمير المنطقة الشرقية الشكر والتقدير على دعم سموه للنادي، الذي كان له أثر بالغ في تميز النادي وحصوله على هذا اللقب.