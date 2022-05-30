الرياضة

أمير الشرقية يستقبل رئيس ولاعبي نادي الخليج بمناسبة فوزهم بكأس اليد

صحيفة البلادaccess_time29 / شوال / 1443 هـ      30 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-حمودالزهراني
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين رئيس مجلس إدارة نادي الخليج المهندس علاء صالح الهمل يرافقه أعضاء ولاعبو فريق كرة اليد بمناسبة تحقيق النادي بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد.

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية اللاعبين بهذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة وأنديتها الرياضية، مؤكداً سموه ضرورة الاهتمام بجميع الألعاب الرياضية وأهمية دعم المواهب الشابة واستغلال الإمكانيات التي وفرتها الدولة “حفظها الله” لدعم جميع الرياضات المختلفة ومشاركة الشباب في المحافل المحلية والدولية.

ورفع الهمل لسمو أمير المنطقة الشرقية الشكر والتقدير على دعم سموه للنادي، الذي كان له أثر بالغ في تميز النادي وحصوله على هذا اللقب.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *