800 جمعية لمشاريع البيع على الخارطة

الرياض- البلاد

أعلن برنامج “مٌلاك” خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري -المقام حالياً في الرياض- اعتماده أكثر من 800 جمعية ملاك لمشاريع البيع على الخارطة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس الجمعيات وتعيين المطور رئيساً للجمعية، وذلك من خلال عقود البيع المرفقة بنموذج الإفصاح الذي يحتوي على اسم الجمعية واسم الرئيس ومدير العقار ومبلغ الاشتراكات المقترحة وبيانات الوحدة العقارية.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن الهدف من اعتماد جمعيات البيع على الخارطة هو حفظ حقوق المستفيدين من منتجات البيع على الخارطة، وتعزيز الثقة بهذه المنتجات، لكي يكون المالك الجديد على دراية كاملة بالوحدة السكنية والتزاماتها من رسوم الاشتراكات إلى مدير العقار ورئيس الجمعية والقرارات الأخرى المتعلقة بالوحدة، إذ كان المتَّبع في السابق هو إنشاء الجمعية بعد استخراج صكوك الملكية، مما يتسبب في فراغ بين خروج المطور وتأسيس الجمعية من الملاك، وذلك لطبيعة هذه المشاريع وتفاوت تسليم الوحدات فيها وعدم وجود إلزامية التسجيل في الجمعية، مما يؤدي إلى تعثر إنشاء الجمعية وتفعيلها بالشكل الصحيح.

وأكد البرنامج أنه في حال عدم الإفصاح عن المعلومات اللازمة من قبل المطور العقاري لمشاريع البيع على الخارطة، فإن للمشتري الحق في فسخ عقد البيع خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ العلم بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها إلحاق ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة العقارية المفرزة للانتفاع بها في الغرض الذي اشتُريت من أجله، ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد، وذلك بناءً على الفقرة الثانية من المادة السادسة في النظام.

ويأتي هذا العمل التشاركي بين جمعية ملاك والمبادرات الأخرى لتيسير اعتماد وتفعيل جمعيات الملاك لمشاريع البيع على الخارطة للعقارات، بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.