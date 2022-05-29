7 عوامل تجعل مرض الخرف بعيدا عنك.. استراتيجيات صحية للحياة

الخرف هو المرض الذي يخشاه الملايين مع التقدم في العمر ما يغذي الاعتقاد بأن الإصابة به أمر مفروغ منه.

ومع ذلك، فإن الخرف ليس جزءا طبيعيا من الشيخوخة.

وتقول دراسة حديثة إن هناك طرقا مثبتة بالفعل لتقليل خطر الإصابة بالخرف.

تنطبق حتى على أولئك المعرضين جينيا للخطر.

ترتبط مجموعة من العادات الشائعة بارتفاع احتمالات الإصابة بالمرض.

ويقول الباحثون إنه يمكن منع هذه المخاطر باتباع مجموعة محددة من العادات اليومية البسيطة.

وبحثت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Neurology، في عادات نمط الحياة لدى 11500 شخص.

وتبلغ أعمارهم 54 عاما في المتوسط.

وتراوح إجمالي الدرجات من 0 إلى 14، حيث يمثل 0 النتيجة الأكثر ضررا ويمثل 14 النتيجة الأكثر صحة.

ووفقا لهذه الدرجات، حدد الفريق سبع عادات صحية وعوامل نمط الحياة.

التي قد تلعب دورا في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف حتى لدى الأشخاص الذين لديهم أعلى مخاطر وراثية.

وتتضمن العوامل السبعة:

– ممارسة الرياضة بانتظام

– تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

– الحفاظ على وزن صحي

-عدم التدخين

– الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي

– السيطرة على مستويات الكوليسترول

– تقليل نسبة السكر في الدم