 موسم جدة يوفر فرصاً للمبدعين في معرض “بساط الريح”

جدة- خالد بن مرضاح

تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء فعاليات معرض “بساط الريح” بنسخته الواحدة والعشرين ضمن فعاليات موسم جدة 2022 وتستمر لمدة خمسة أيام في منطقة “سوبر دوم”.

ويقام المعرض بمشاركة 150 عارضاً من جنسيات مختلفة يقدمون أحدث المنتجات والتصاميم العصرية لعالم الأزياء والمجوهرات والأثاث، ويعد المعرض من أبرز المنصات التسويقية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويحظى “بساط الريح” بإقبال كبير من السيدات والعائلات لما يعرضه من منتجات إبداعية تلبي احتياجات واهتمامات الزوار وفق أحدث التصاميم المحلية والعالمية.

ويقدم المعرض في هذه النسخة مجموعة من الأعمال الإبداعية للمصممات السعوديات والمواهب الشابة، متيحاً لهم فرصة لقاء جمهور موسم جدة، كما يتيح التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وعقد شراكات تجارية داعمة لهذه المواهب.

ويشارك في المعرض نخبة من الفنانين والفنانات السعوديات بتحفتهم الفنية المتكاملة (أنا جزء) المصنوعة من مجسمات ثلاثية الأبعاد وضعت في مناطق مختلفة في مدينة جدة وستعرض كجزء من مجموعة خلال أيام المعرض.

وتعد فعاليات “بساط الريح” محفزاً للمبدعين والمبدعات ومنفذاً تسويقياً لعرض منتجاتهم المتنوعة من مشغولات يدوية وتصاميم متميزة، وداعماً لطاقتهم الإنتاجية، بالإضافة للعلامات التجارية المتميزة.