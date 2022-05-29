“موسم جدة” يجمع المصممين والابداعات السعودية في عالم الموضة والأزياء

جدة : البلاد

يجمع موسم جزة المصممين والابداعات السعودية في عالم الموضة والأزياء بـ “قرية الفاشن” في منطقة سيتي ووك إحدى مناطق الفعاليات بالموسم ؛ كوجهة لعشاق الموضة؛ بهدف نشر ثقافة الموضة والفاشن والتعريف بعالم الموضة.

وحظيت عروض “Underground”، الخاصة بالأزياء الخارجة عن المألوف باقبال كبير من الزوار، حيث تطلق قرية الفاشن في كل إجازة إسبوعية نوع خاص من تصميمات”under ground” الخارجة عن المألوف في حقبات زمنيه مختلفة، تحولت معها القرية إلى ساحة تنافسية بين المصممين لعرض أجمل تصاميم الموضة التي يعمل عليها مجموعة من مصممي ومصممات الأزياء والعروض من الشباب والشابات السعوديين.

وتقدم في قرية الفاشن كذلك عرض 90s hiphop وهي الموضة التي اشتهرت في تسعينات القرن الماضي، حيث نقلت الزوار لذلك الزمن، إضافة إلى عرض Urban ، Street wear.

وتعد قرية الفاشن نقطة التقاء محبي الفاشن والموضة ومصممي ومصممات الأزياء والعارضين والعارضات للتعارف وتبادل الخبرات وتكوين قاعدة جماهيرية، كما تعد الفعالية فرصة لإبراز أسماء سعودية جديدة في عالم الموضه والفاش.