حرارة الطقس تعجل بظهور الرطب

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

بدأت بوادر ظهور الرطب تتضح لدى نخيل مزارع قريتي .الحسينية. والاب، بوادي الصفراء بمنطقة المدينة المنورة؛ حيث شوهد الزهو بداية نضج الرطب في النخيل هناك، مما يبشر بموسم رطب كبير أتى مبكرا في صيف هذا العام ١٤٤٣. يقول المزارع عبد الحميد الحربي: إن اشتداد حرارة الجو هذه الأيام وهبوب رياح السموم، التي عادة ما ينتظرها المزارعون، أدت إلى تعجيل موسم الصيف ونضوج بوادر النخيل مثل “لون مساعد” “الروثانة ” والعجوة ” وأضاف، إن سوق بيع الرطب سيشهد هذا العام حركة بيع مبكرة عن الأعوام الماضية؛ بسبب زيادة الحرارة التي تؤدي إلى نضوج ثمار النخيل.