الهلال يتقاسم صدارة الدوري مع الاتحاد

جدة- محمود العوضي
تصوير- عثمان الشمراني
قلص الهلال الفارق بينه وبين الاتحاد إلى صفر بعدما نجح الهلال في الفوز على نظيره أبها، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.فيما خسر الاتحاد من مضيفه أبها بهدف للا شيء.
سجل الهلال هدفه الأول في الدقيقة (55) عن طريق لاعبه علي البليهي، وعزز فريق الهلال النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (80) عن طريق محترفه النيجيري أوديون إيغالو.
ليرفع فريق الهلال رصيده إلى النقطة (61) في المركز الثاني، بالتساوي مع الاتحاد صاحب الصدارة في عدد النقاط، بينما جاء أبها في المركز التاسع، وفي رصيده (34) نقطة.
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