العويسى يفتتح دورة “مدخل في القانون الدولي الإنساني” بالمدينة الرقمية

الرياض : البلاد

افتتح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال بن محمد العويسى اليوم، دورة تدريبية بعنوان “مدخل في القانون الدولي الإنساني”، التي أقامتها اللجنة في فندق الكراون بلازا بالمدينة الرقمية بالرياض.

وأوضح الدكتور العويسى أن الهدف من الدورة التي تستمر يومين، هو التعريف بمفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره، وتزويد الحضور بالمعارف المتعلقة بنطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني وآلية تنفيذه والمعارف المتصلة بالمنظمات الدولية.

المعنية بالقانون الدولي الإنساني، إلى جانب المعارف اللازمة لرصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتعريف باللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة وزيادة وعي العاملين في القطاعات العسكرية بأهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأضاف ان الدورة تستهدف العسكريين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي، إضافة إلى العاملين في الهيئات والمنظمات الحكومية والإنسانية وأساتذة الجامعات والأكاديميين. واشتملت الدورة على موضوعات عدة، منها القانون الدولي الإنساني في الإسلام، وتطور التاريخي للقانون ومصادره، والمنظمات الدولية المعنية وأدوارها والنزاعات المسلحة “دولية وغير دولية”، والمبادئ والمفاهيم الأساسية ذات الصلة، وآلية رصد وتوثيق الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة، وإعداد التقارير ذات الصلة، وآليات تنفيذ القانون، ونماذج من التجارب والممارسات الدولية في انتهاكاته.