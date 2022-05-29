الطائي يعمق جراح الاتحاد بهدف سعيود

متابعة – هلال سلمان
تصوير- معزي السويدي
تعرض فريق الاتحاد لهزيمة مفاجئة بعد خسارته أمام الطائي بهدف دون مقابل، مساء اليوم في اللقاء الذي جمع الفريقين في حائل، ضمن الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سنحت أخطر فرصة للاتحاد من تسديدة قوية لعبدالعزيز البيشي التي صدها حارس الطائي نواف العقيدي لتصل إلى مهند الشنقيطي الذي سددها في القائم (د 19)، أما الطائي فكانت تسديدة البرازيلي دينير التي جانبت القائم هي أبرز الفرص في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني سجل الطائي هدف التقدم بواسطة الجزائري أمير سعيود بعد أسيست من الأرجنتيني فيغيروا (د 51)، وأشرك كونترا عبدالرزاق حمدالله وكورونادو مكان كمارا والناشري (د 63)، وأهدر حمدالله فرصة سهلة للتعادل بعد أن سدد خارج المرمى (د 89)، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للطائي رفع رصيده إلى 34 نقطة ويتجمد رصيد الاتحاد عند 61 نقطة.