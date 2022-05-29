الخليج والعدالة والوحدة لدوري المحترفين.. والجيل يرافق رباعي الهبوط

حائل- خالد الحامد
صعد ثلاثي المقدمة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى( الخليج و العدالة والوحدة ) إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل؛ بعدما نجح الخليج في التعادل مع نجران سلبيا في المواجهة التى جمعتهما على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران. محققا صدارة الترتيب وبطولة دوري يلو.
ورافقه العدالة بعد تعادله مع جدة سلبيا في المباراة التي جمعتهما على الملعب الرديف بالجوهرة ، محققا وصافة الترتيب.
ونجح فريق الوحدة بالعودة مره أخرى لدوري المحترفين بعد فوزه على الدرعية بثلاثية نظيفة وتعثر هجر بالخسارة أمام الشعلة بنتيجة هدف دون رد .
ورافق الجيل رباعي الهبوط ( الدرعية والنهضة والكوكب وبيشة) رغم فوزه على النهضة بهدفين لهدف.