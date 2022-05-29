التعاون ينتعش بنقاط الفيحاء.. وهاتريك البريكان يسقط ضمك

جدة – هلال سلمان
حقق فريق التعاون فوزا ثمينا على مضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل في الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل التعاون هدفه الوحيد برأسية نجمه الكاميروني تاوامبا بعد عمل مميز وأسيست من المصري المتألق مصطفى فتحي في الدقيقة 19، وعاد فتحي ليحرز هدفا ثانيا للتعاون قبل نهاية الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود تسلل.
ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، ليرفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الفيحاء عند 34 في المركز الثامن.
وفاز الفتح على ضمك (3-0) حيث تقدم بهدفين مبكرين متتاليين سجلهما النجم فراس البريكان في الدقيقتين 12 و15، الأول بيسراه بعد عرضية توفيق بوحيمد، والثاني برأسه بعد متابعته تسديدة البيروفي كويفا المرتدة من الحارس مصطفى زغبة، وأكمل البريكان تألقه وسجل الهاتريك من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ليرفع رصيد فريقه إلى 35 نقطة، في المركز السادس مؤقتا، وبقي ضمك في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.