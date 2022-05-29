أمير الباحة يرعى انطلاق الاجتماع الأول للجان السلامة المرورية على مستوى إمارات المناطق

الباحة : البلاد

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم، انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار “نحو قيادة آمنة”، بحضور عدد من قيادات إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة، وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة، بهدف تعزيز ورفع مستوى السلامة المرورية وحفظ الأرواح وسلامة الطرق أمام مرتاديها.

وشهدت ورشة العمل المقامة ضمن برنامج الاجتماع، عرضًا لإمارة منطقة الباحة حول مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية لمنجزات لجان السلامة المرورية بالمنطقة واستعراض مشاركات الجهات الحكومية ذات العلاقة وجهود المركز الوطني لسلامة الطرق، وناقش المشاركون محاور “قيادة صغار السن للمركبات وخطورتها”، و”ظاهرة انتشار الحيوانات السائبة على الطرقات وخطورتها”.

وأوصى المشاركون برفع مستوى الوعي المجتمعي، وتكثيف الحملات التوعوية، وتعاون الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الحلول، وضرورة استمرار العمل لوضع اعتبارات عالية في التخطيط والتنفيذ والشمولية الكاملة، ومواجهة التحديات المرورية، ورفع كفاءة الجهات المعنية في التعامل معها، وتقديم الحلول العاجلة لها.