الرياضة

نهائي ليفربول وريال مدريد يحقق رقمًا قياسيًا

محمد ابو الوفاaccess_time27 / شوال / 1443 هـ      28 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
رقم قياسي في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

أصبح نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 المزمع عقده السبت 28 مايو، في باريس بين ليفربول وريال مدريد الأكثر تكرارًا في تاريخ المسابقة بواقع 3 مرات.

التقى ليفربول في مواجه ريال مدريد مرتين سابقًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت الغلبة لكل فريق بمناسبة واحدة، والآن وقت النهائي الثالث.

ولم يسبق لأي فريقين أي التقيا أكثر من مرتين في نهائي “ذات الأذنين” عبر تاريخها، ليصبح نهائي ليفربول وريال مدريد صاحب الرقم القياسي.

النهائي الأول بين ليفربول وريال مدريد كان في عام 1981 بباريس، وفاز حينها الفريق الإنجليزي 1-0 عبر مدافعه ألان كيندي في الدقائق الأخيرة.

النهائي الثاني كان في عام 2018 وحسمه حينها ريال مدريد بنتيجة 3-1 في العاصمة الأوكرانية كييف، في مباراة إصابة محمد صلاح الشهيرة.

حقق ريال مدريد اللقب 13 مرة كان آخرها في عام 2018 المشار إليه، فيما حصد ليفربول الكأس 6 مرات ويطمح لمعادلة رقم ميلان الإيطالي (7).

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