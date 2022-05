ملكية تشيلسي تنتقل إلى تحالف تود بوهلي

أعلن تشيلسي الإنجليزي السبت 28 مايو توصله لاتفاق رسمي مع التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بوهلي لشراء النادي.

وحصل بوهلي على موافقة نهائية من رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية لشراء تشيلسي مقابل نحو 5.5 مليار دولار أمريكي.

تحالف بوهلي يضم مجموعة “كليرليك كابيتال” المالية الشهيرة وبعض رجال الأعمال من جنسيات مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا.

من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة يوم الاثنين المقبل 30 مايو في مؤتمر صحفي ضخم في العاصمة الإنجليزية لندن.

وعرض مالك تشيلسي السابق، الروسي رومان أبراموفيتش النادي للبيع بعد تعرضه لعقوبات من الحكومة البريطانية، لضلوعه في دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، ما اضطره لعرض النادي لللبيع تفاديًا لعقوبات أكبر في الأشهر المقبلة.

أبراموفيتش اشترى تشيلسي عام 2003 مقابل 140 مليون دولار أمريكي، وأسس معه أحد أقوى فرق الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

BREAKING: Chelsea confirm the agreement to sell the club to the Todd Boehly/Clearlake Capital consortium with the transaction expected to be completed on Monday 🤝 pic.twitter.com/MqNgcPSEUf

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 28, 2022