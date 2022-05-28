الرياضة

ملكية تشيلسي تنتقل إلى تحالف تود بوهلي

محمد ابو الوفاaccess_time27 / شوال / 1443 هـ      28 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
بيع تشيلسي إلى تود بوهلي

أعلن تشيلسي الإنجليزي السبت 28 مايو توصله لاتفاق رسمي مع التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بوهلي لشراء النادي.

وحصل بوهلي على موافقة نهائية من رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية لشراء تشيلسي مقابل نحو 5.5 مليار دولار أمريكي.

تحالف بوهلي يضم مجموعة “كليرليك كابيتال” المالية الشهيرة وبعض رجال الأعمال من جنسيات مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا.

من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة يوم الاثنين المقبل 30 مايو في مؤتمر صحفي ضخم في العاصمة الإنجليزية لندن.

وعرض مالك تشيلسي السابق، الروسي رومان أبراموفيتش النادي للبيع بعد تعرضه لعقوبات من الحكومة البريطانية، لضلوعه في دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، ما اضطره لعرض النادي لللبيع تفاديًا لعقوبات أكبر في الأشهر المقبلة.

أبراموفيتش اشترى تشيلسي عام 2003 مقابل 140 مليون دولار أمريكي، وأسس معه أحد أقوى فرق الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

m.abo.elwafa

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