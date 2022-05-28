مارينا نادي اليخوت تجذب زوار موسم جدة بالمأكولات العالمية

جدة – خالد مرضاح

تحظى منطقة مارينا نادي اليخوت بإقبال كبير من زوار موسم جدة للاستمتاع بالعروض المشوقة والمتنوعة التي تقدم يومياً للزوار إضافةً إلى فخامة الموقع وتنوع خيارات المطاعم والمقاهي العالمية هناك بإطلالاتها البديعة على البحر.

وتستقبل المنطقة طوال أيام الأسبوع العديد من الزوار من عشاق الأكلات العالمية ومناطق الجلوس الهادئة ومن محبي العروض الحيّة والفقرات المتنوعة؛ حيث تستقبل المارينا يومياً زوارها بعروض عازفة القيثار الضخم والبيانو المضيء مع عروض الباليه وعازف الزجاجات، وعازفة التيلشو داخل البلورة المضيئة، وعرض الإطارات الكلاسيكية المتجولة، وعرض عازفة الكمان والساكسفون المتجولين على المرسى، والعرض المسرحي المائي الليلي الأول من نوعه، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية الأخرى على مسرح المارينا.

وتقدم مارينا نادي اليخوت العديد من خيارات المطاعم والمقاهي الفاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا والإكسسوارات من أشهر الماركات العالمية، وتستقطب كل يوم العديد الأسر والعوائل من مختلف الجنسيات في أجواء من البهجة والفخامة والمناظر البديعة.