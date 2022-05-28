لماذا يداهمك شعور الغثيان والمغص بسبب التمارين الرياضية؟

الغالبية يشعرون الغثيان والمغص بعد أداء التمارين ولكن لا يعرف كثيرون السبب.

وعندما نمارس الرياضة، يحصل زيادة في تدفق الدم إلى العضلات العاملة والدماغ والرئتين والقلب.

وهذه الزيادة مدفوعة بالجزء الودي من الجهاز العصبي اللاإرادي.

(الذي يساعد على تنظيم جميع استجابات الجسم اللاإرادية، مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم والهضم).

ويقوم بذلك عن طريق توسيع الشرايين حتى تتمكن من نقل المزيد من الدم إلى هذه الأنسجة.

لكن الجهاز العصبي السمبثاوي، الذي يقود آلية “القتال أو الهروب”.

يضيق في نفس الوقت الأوعية الدموية التي تدخل جهازنا المعدي المعوي (مثل معدتنا) أثناء التمرين الشاق.

وذلك بنسبة تصل إلى 80%.

ويقوم بذلك بسبب وجود كمية محدودة من الدم في الجسم.

ولا يمكن تلبية الطلب المتزايد على الأكسجين من قبل بعض الأنسجة.

إلا عن طريق تغيير كمية الدم التي تذهب إلى الأنسجة الأخرى.

وهذا يعني أنه قد ينخفض ​​تدفق الدم في المناطق التي لا تحتاج حاليا إلى قدر كبير من الأكسجين في ذلك الوقت.

ويمكن أن يكون هذا هو الحال سواء كنت أكلت مؤخرا أم لا.

ولكن لنفترض أنك تناولت مؤخرا وجبة قبل التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية أو الذهاب للجري.

وعندما نأكل، يمتد الطعام إلى معدتنا، ما يؤدي إلى إطلاق الأحماض والإنزيمات اللازمة لهضم الطعام.

وتصبح عضلات المعدة أيضا أكثر نشاطا أثناء الهضم، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأكسجين.

وتدفق الدم إلى المعدة وأنسجة الجهاز الهضمي الأخرى.و

يتسبب جزء مختلف من الجهاز العصبي اللاإرادي في زيادة تدفق الدم إلى الهياكل المعدية المعوية.

وذلك عندما تحتاج إلى النشاط.

وقد يكون الصراع الكبير في الجسم من الأنسجة المختلفة التي تتطلب الأكسجين أحد أسباب حدوث الغثيان أثناء التمرين.

أو بعده. ويجب على الجسم تكييف تدفق الدم إلى الأنسجة مع تغير الطلب.

لذلك، عندما نقوم بالتمرين، يحتاج الدم إلى الانتقال إلى العضلات والقلب والرئتين والدماغ.

ما يعني انخفاض تدفق الدم في الأنسجة الأقل نشاطا، مثل الجهاز الهضمي.

وعندما ينخفض ​​تدفق الدم في هذه المنطقة، يؤدي ذلك إلى تحفيز أعصابنا المعوية، ما يؤدي لاحقا إلى الشعور بالغثيان.