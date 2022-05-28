كوكبة من نجوم الغناء العربي تحيي ليالي موسم جدة بالطرب الأصيل

جدة- خالد بن مرضاح

واصلت الحفلات الغنائية في موسم جدة أمسياتها المتنوعة التي انطلقت مع بداية الموسم، وسط جمهور كبير تفاعل مع الفقرات الغنائية للفنانين وردد معها أغانيه المفضلة.

وأحيا الفنانين بهاء سلطان وسيف نبيل، اوم الجمعة حفلة غنائية ضمن الحفلات الخاصة بالموسم، واختتمت الأمسية بدي جي أسيل التي أشعلت المسرح بنغمات الدي جي الحماسية.

وتقام في 4 يونيو المقبل حفلة الفنانة أنغام مع الفنان السعودي عائض، يتبعها حفل تامر عاشور ورامي صبري، فيما تقام أولى الحفلات الغنائية العالمية التي سيحيها المطرب العالمي جي بالفين.

وكان موسم جدة قد شهد عدداً من الحفلات الغنائية المميزة أحياها الفنانين محمد رمضان، ومحمد عبده، وماجد المهندس، وعمرو دياب، وكاظم الساهر، ومحمد حماقي، والفنانة أصالة، وسهدت هذه الحفلات حضور مميز من زوار الموسم استمتع بالأغاني المقدمة وتفاعل معها كثيراً.