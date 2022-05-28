زوار موسم جدة يحصدون أرقام حضورٍ قياسية 

جدة- خالد بن مرضاح

واصل موسم جدة 2022 فعالياته العالمية والترفيهية وسط توافد العديد من الزوار للموسم بالتزامن مع توقيت الإجازة المطولة؛ محققين أرقاماً قياسية في الحضور، ومستمعين بالعروض المتميزة والرائعة التي تلبي رغبات الأسر والسياح بمختلف فئاتهم العمرية واهتماماتهم الترفيهية.

وعاش الزوار في منطقة سيتي ووك أوقات رائعة مع حفل فرقة الروك “جام بروجكت” على مسرح قرية الانيمي وسط تفاعل كبير من الجمهور ومحبي هذه الأغاني الترفيهية، بجانب العروض الأخرى المصاحبة في 9 مواقع رئيسة.

وشهدت منطقة جدة آرت بروميناد فعاليات سوق السبت، والمخصصة لمعروضات الأسر المنتجة، وشارك فيها عدد من الشباب والشابات وراود الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة منتجاتهم المتنوعة.

وأثرت منطقة جدة جنغل تنوع فعالياتها وفتح الدخول المجاني للأطفال المرتدين للأزياء التنكرية، وسط حضور لافت من الزوار الذين التقطوا الصور مع الحيوانات والطيور النادرة، ومستمتعين بمشاهدة العروض الجميلة مروراً بممشى الغابة.

وودع سيرك دوسوليه العالمي اليوم زوار موسم جدة بعرضه الأخير، محققاً نجاحاً مذهلاً بعروضه المشوقة واحترافية العارضين، كما شهدت المطاعم العالمية بمأكولاتها المختلفة في منطقة نادي اليخوت إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين استمتعوا بعروض الفرق الحية والعازفين للموسيقى على امتداد المنطقة، بإلاضافة للمسرح المائى الذي جذب الحضور بإطلالته المثيرة.

وشهدت مباني فعاليات منطقة جدة التاريخية إقبالاً مكثفاً من الزوار والسياح الذي استمتعوا بالرسومات الفنية والعروض الثقافية في المنطقة؛ متجولين في دكاكين الحرفيين ومشاهدة الألعاب التراثية.

واستمرت منطقة جدة بيير في استقطاب عشاق المغامرات وألعاب الإثارة والحماس، حيث يتوافد الشباب والشابات على منطقة جدة بيير منذ الساعات الأولى لمواعيد الافتتاح اليومي.