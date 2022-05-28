خرافتان لا تصدقهما عن جدري القرود .. هذا ما يفرقه عن كورونا

الشائعات تكثر وتنتشر مع كثرة الأسئلة بشأن جدري القرود، الذي انتشر في عدة دول حول العالم خلال الأيام الماضية.

وشرع مستخدمو المنصات الاجتماعية في تداول كم هائل من “الخرافات” حول هذا المرض النادر.

وجرد موقع “ويل أند غود”، عدة خرافات رائجة بقوة حول فيروس جدري القرود.

وهو ما يثير مخاوف من إعادة تكرار جائحة كورونا، التي عاشها العالم خلال السنتين الماضيتين.

– جدري القرود هو فيروس جديد: هذه المعلومة خاطئة، لأن رصد هذا الفيروس تم قبل عشرات السنوات.

وخضع لعشرات الأبحاث، كما يقول جوزيف أوسموندسون، عالم الأحياء الجزيئية في جامعة نيويورك.

– جدري القرود هو النسخة المقبلة لكوفيد-19: صحيح أن جدري القرود مرض مثير للقلق.

لكنه يختلف تماما عن فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في أواخر 2019.

ويقول الخبراء إنه ليس مرضا تنفسيا، كما أنه أقل قابلية للانتقال من كورونا.

حيث يبلغ متوسط عدد الأشخاص الذين سيصابون بالفيروس من شخص مصاب، ما بين واحد إلى اثنين.