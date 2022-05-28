النصر ينتزع تعادلا قاتلا من الأهلي

جدة – هلال سلمان
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
تعادل فريقا النصر والأهلي في الكلاسيكو بنتيجة (1-1) في الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت أولى الفرص الخطيرة للنصر برأسية أنسيلمو التي صدها محمد الربيعي في الدقيقة الخامسة، ورد الأهلي بتسديدة محمد المجحد التي صدها أمين بخاري (د 13) ثم سدد تاليسكا ركلة حرة مباشرة تصدى لها الربيعي، وأهدر هيثم عسيري وعبدالرحمن غريب فرصتين للأهلي ومثلهما فعل خالد الغنام، لينتهي الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.
وفي الشوط الثاني، سجل غريب هدف التقدم للأهلي بعد عمل رائع من إدواردو وأسيست من هيثم عسيري (د 65)، ثم خرج أمين بخاري مصابا ونزل مكانه وليد عبدالله، وأهدر النصر فرصتين متتاليتين بتسديدتين من تاليسكا وجوناثان (د 80)، وأهدر الأخير كرة صدها الربيعي في الوقت بدل الضائع، لكن تاليسكا سجل التعادل من ركلة حرة مباشرة في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بالتعادل الذي رفع رصيد النصر إلى 55 نقطة، وبات لدى الأهلي 31 نقطة.
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