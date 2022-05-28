الرياضة

النصر ينتزع تعادلا قاتلا من الأهلي

صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1443 هـ      28 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي

تعادل فريقا النصر والأهلي في الكلاسيكو بنتيجة (1-1) في الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت أولى الفرص الخطيرة للنصر برأسية أنسيلمو التي صدها محمد الربيعي في الدقيقة الخامسة، ورد الأهلي بتسديدة محمد المجحد التي صدها أمين بخاري (د 13) ثم سدد تاليسكا ركلة حرة مباشرة تصدى لها الربيعي، وأهدر هيثم عسيري وعبدالرحمن غريب فرصتين للأهلي ومثلهما فعل خالد الغنام، لينتهي الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل غريب هدف التقدم للأهلي بعد عمل رائع من إدواردو وأسيست من هيثم عسيري (د 65)، ثم خرج أمين بخاري مصابا ونزل مكانه وليد عبدالله، وأهدر النصر فرصتين متتاليتين بتسديدتين من تاليسكا وجوناثان (د 80)، وأهدر الأخير كرة صدها الربيعي في الوقت بدل الضائع، لكن تاليسكا سجل التعادل من ركلة حرة مباشرة في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بالتعادل الذي رفع رصيد النصر إلى 55 نقطة، وبات لدى الأهلي 31 نقطة.

 

 

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m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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