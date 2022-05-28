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“الشلال التفاعلي” أيقونة جمالية جاذبة في موسم جدة 2022

صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1443 هـ      28 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

لفتت قرية الشلال الواقعة في منطقة سيتي ووك -أكبر مناطق موسم جدة 2022- أنظار الزوار وإعجابهم كمنطقة استرخاء تطل على شلال بارتفاع ٥٠ متراً، إلى جانب مراكب صغيرة تأخذ الزوار في جولة ممتعة حوله، ويتفاعل معه الأطفال، ويبحث فيه الكبار عن سر جاذبيته.

 وتتيح منطقة الشلال التفاعلي مساحة خضراء واسعة حول الشلال، وتضم مجموعه من المطاعم بأنواع مختلفة، ومتاجر، وسفينة بوسط المياه للجلوس، ومراكب صغيرة للتجول في حوض النافورة والمباني مغطاه بواجهات وبديكورات تعكس الطابع العام للفعالية، وتتماشى مع طابع الموقع العام وجلسات مطلة على الشلال.

وتُعد منطقة سيتي ووك أكبر مناطق موسم جدة، وتحتوي على 9 مناطق ترفيهية متنوعة ما بين مطاعم ومتاجر وفعاليات لأول مرة يمكن تجربتها داخل المدينة، مثل المنطاد وعروض هوت ويلز، كما تضم منطقة سيتي ووك على قرية الانيمي، ومنطقة الرعب وغيرها من المناطق الممتعة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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