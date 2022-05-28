الرياضة السليتي يهدي الاتفاق نقطة ثمينة من أنياب الفيصلي

متابعة- هلال سلمان رفض فريق الاتفاق الخروج خاسرا أمام الفيصلي، ونجح في إدراك التعادل في الرمق الأخير من المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1). تقدم (العنابي) بهدف من رأسية وليد الأحمد في الدقيقة 35، ونجح الاتفاق في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الثاني عبر نجمه التونسي نعيم السليتي، ليرتفع رصيد الاتفاق إلى 31 نقطة، والفيصلي إلى 30.