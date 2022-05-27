موسم جدة يستقطب أكثر ألعاب المغامرات والإثارة في “جدة بيير “

جدة – البلاد

استقطب موسم جدة 2022 في منطقة “جدة بيير ” أكثر ألعاب المغامرات والإثارة على مستوى العالم؛ محققاً عناصر التنوع والتشويق بتوظيف مثل هذا النوع من الألعاب التي تواجدت بمنطقة “الادرينالاند”، المخصصة لاتاحة خوض الزوار تجربة أخطر الألعاب وإختبار الادرينالين لديهم.

وجمعت منطقة الأدرينالاند 14 لعبة حماسية صنفت من ألعاب “الإثارة” من بينها لعبة رولركوستر “انرجايزر” يوجد منها اثنتان فقط على مستوى العالم، إضافةً إلى لعبة المقص التي ترتفع ارتفاع شاهق كطريقة المقص، ولعبة الشواية التي تاخذ دوران 360 درجة.

وتعد “جدة بيير” نقطة تجمع لمحبي الإثارة ألعاب اللقوة والمغامرات من الشباب والشابات، وحددت اشتراطات لكل لعبة حفاظاً على سلامة الزوار، وبجانب ألعاب الحماس والمغامرات، يوجد 26 لعبة ترفيهية مخصصة للأطفال، و34 لعبة للمهارات والتحدي تتنوع جوائزها المقدمة للزوار الفائزين.