الدمام – البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة أمس (الخميس)، على سيارة صديقة للبيئة تعمل بالهيدروجين.

وأشاد سموه بمواكبة الشركات الكبرى بالمملكة لكل ما يستجد من تطورات في عالم الصناعات، خصوصاً تلك الصناعات التي تحافظ على البيئة، ولها دور في وسائل التنقل المستقبلية.



يذكر أن السيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين وتقطع مسافة (500) كم بخمسة كيلو جرامات من الهيدروجين، وتقوم السيارة بتخزين الطاقة في بطارية صغيرة لاستهلاكها عند الحاجة.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، وعدد من المسؤولين في شركة اير برودكتس.