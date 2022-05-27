“جدة جنغل” تتحول لكرنفال تنافسي يصنع البهجة للأطفال في موسم جدة

جدة – البلاد

تفاعل زوّار “جدة جنغل” مع فعالية الأزياء التنكرية التي نظمتها إدارة الموسم اليوم الجمعة للزوار لصنع حالة من البهجة والتثقيف لدى الصغار بعالم الحيوانات وطبيعة حياتها والتعامل معها وإضفاء أجواء مميزة من المتعة والتشويق والتنافس بينهم.

وتحولت “جدة جنغل” إلى كرنفال تنافسي مميز جمع أجمل التصاميم التنكرية للحيوانات المفضلة لدى الزوار، حيث أتاحت إدارة الموسم لمستخدمي الزي التنكري الدخول مجاناً لخمس مناطق مختلفة هي المرزعة، ومنطقة الفيل، والمنتزة، والحديقة المفتوحة، والحديقة المضيئة.

وشهدت جدة جنغل أمس حضور لافت للأسر والأطفال الذين حرصوا على إلتقاط أجمل الصور بالأزياء التنكرية في مواقع الفعاليات ووسط الأدغال الإستوائيه المستوحاة من البيئة الأفريقية إلى جانب التقاط الصور مع الحيوانات المفضله لهم، حيث تحتضن جدة جنغل 1000 حيوان منها حيوانات نادرة ونحو 200 نوع من الطيور.

من جانبها بينت الزائرة إحسان محمد؛ أم لطفلين التي قدمت من الباحة أن أطفالها من عشاق الحيوانات؛ مشيرة إلى أن هذه الفعالية استطاعت كسر حاجز الخوف من الحيوانات المفترسة والوقوف أمامها بكل ثقة.

ونوهت في حديثها بتوقيت الفعالية الذي جاء متزامناً مع الإجازة المطولة للطلاب والطالبات مما مكن أبنائها من المشاركة في هذه الفعالية والاستمتاع بها.

من جهته قال سالم الشاطري: أنه التقط أجمل الصور لابنته مع الحيوانات المفضله لها، حيث حرصت على ارتداء زي تنكري للقطط، وعاشت تجربة من الخيال وسط هذه البيئة بين عالم الحيوانات مما أضفى حالة من المتعة والسعادة لديها.