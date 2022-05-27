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الفريق العمرو يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث بإندونيسيا

صحيفة البلادaccess_time26 / شوال / 1443 هـ      27 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

رأس معالي المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث، تحت عنوان “الانتقال من المخاطر للقدرة على الصمود”، الذي انطلقت أعماله في إندونيسيا ويضم عددًا من منسوبي الجهات ذات العلاقة.

وأوضح معالي الفريق العمرو أن المملكة تشارك المجتمع الدولي جهوده في حماية المجتمعات والبيئة، وأن الكوارث من أكبر التحديات التي تواجه التنمية في دول العالم، منوهًا بإسهاماتها في الحد من مخاطر الكوارث على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، حيث بادرت إلى تبني أهداف إطار سنداي، وأنشأت مجلس المخاطر الوطنية، وأعدت إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030 وأهدافها التنموية المستدامة.

وناقش المنتدى التنوع في قيادة الحد من مخاطر الكوارث، وتحسين وفهم وإدارة المخاطر المنهجية، والكشف عن تقرير التقييم العالمي، والتعافي الشامل والمرن في السياقات الحضارية، وتحديات البيانات وحلولها لإدارة مخاطر الكوارث، والاجتماع العام لاستعراض منتصف المدة لإطار سنداي، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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