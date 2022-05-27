التخصصات الصحية تطلق معايير الاعتماد المؤسسي

الرياض – البلاد

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية معايير الاعتماد المؤسسي بنسختها الثانية، وذلك خلال الملتقى الذي نظمته الهيئة أمس (الخميس) عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من المتخصصين والمسؤولين.

واستعرض الملتقى معايير الاعتماد المؤسسي بنسختها الثانية، التي تأتي في إطار إستراتيجية الهيئة لرفع جودة التدريب لبرامج الدراسات العليا الصحية المهنية في القطاع الصحي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تطوير معايير الاعتماد المؤسسي للمؤسسات الصحية المشاركة في العملية التدريبية للإسهام في توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية التي تشرف عليها الهيئة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي؛ إن النسخة الثانية من معايير الاعتماد المؤسسي تمثل أحد مراحل التطوير المستمر لمتطلبات التدريب، التي تهدف لتحقيق التميز الوطني في التدريب الصحي، وتعتمد على مراجعة وتدقيق المعايير وقياس مستوى أوزانها، كما اشتملت النسخة الثانية من معايير الاعتماد المؤسسي على استحداث جملة من المعايير التي تساهم في تعزيز مفاهيم حقوق وسلامة المرضى لدى المتدربين، وتضمين تجربة المستفيدين من الخدمات الصحية في المراكز التدريبية تجاه المتدربين، إضافةً إلى معايير تسهم في تحقيق مستهدفات نموذج الرعاية الصحية الحديث.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع حالة الالتزام بمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي في المراكز التدريبية المعتمدة لدى الهيئة عبر زيارات الاعتماد الميدانية أو الافتراضية، لمعرفة حالة الاعتماد المؤسسي والبرامجي لدى المراكز التدريبية، مبينًا أن عدد المراكز التدريبية المعتمدة مؤسسياً لدى الهيئة 103 مراكز تدريبية تضمنت 590 مقراً تدريبياً معتمداً، تشرف على 1777 برنامجاً تدريبياً، وذلك في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.