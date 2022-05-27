إبراز تجربة السفاري الأفريقية في جولة تعريفية على “جدة جنغل”

جدة- البلاد

نظمت إدارة موسم جدة 2022 جولة تعريفية للإعلاميين من ممثلي الصحف والقنوات والإذاعات لمنطقة “جدة جنغل” إحدى مناطق موسم جدة، وذلك في إطار الجولات التعريفية التي تنظمها إدارة الموسم لاطلاعهم على المخزون الاثرائي لفعاليات الموسم في مختلف مناطقه.

وتعرف الجميع في رحلة السفاري الإفريقية المشوقة على الحيوانات النادرة والمفترسة، ومنها النمر الذهبي المهدد بالإنقراض الذي لا يوجد مثيل له في العالم إلا 30 نمراً 3 منها في السعودية.

كما اطلع الوفد على حيوان اللايقر وهو هجين الأسد والنمر، والنمر الأبيض والأسد وعدد آخر من الحيوانات، كما شهدت الجولة تجربة ممشى الغابة وسط عدد من الحيوانات الصديقه للبيئة، بمسافه كيلو ونصف، كما اطلع الإعلاميين على منطقة المزرعة التي تضم عدد من الحيوانات، كما استمعوا لشرح عن محمية الطيور التي تجمع 200 نوع من الطيور النادرة، كما شاهد الإعلاميين جانباً من العروض التفاعلية التي تقدمها جدة جنغل لزوارها.