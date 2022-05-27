أمانة جدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية داخل نطاق ذهبان

جدة : البلاد

أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراضي حكومية في نطاق بلدية ذهبان الفرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في حماية الأملاك العامة والقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد وإزالة عدد من نشأة العشوائيات غرب حي الرياض على أراضي حكومية على مساحة إجمالية قدرت بـ 20 ألف متر مربع، وتعديات بمخطط “منح جوهرة العروس” على مساحة قدرت بـ 16 ألف متر مربع ، حيث جرى إزالة عدد من “الأحواش” ، بالإضافة إلى إزالة تعدي مواطن على أرض حكومية قدرت مساحتها بـ 2000 متر مربع .