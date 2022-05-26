29 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية

الرياض- البلاد

حققت الصادرات السلعيَّة غير البترولية في المملكة ارتفاعا بنسبة 29,4% في الربع الأول من عام 2022، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2021؛ حيث سجلت 77.8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال.

وكشفت نشرة هيئة الإحصاء المتعلقة بالتجارة الدولية للمملكة لشهر مارس والربع الأول، أن قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر مارس وتشمل إعادة التصدير، بلغت 28,185 مليون ريال، مقابل 22,467 مليون ريال خلال شهر مارس 2021م، بارتفاع قدره 5,718 ملايين ريال، بنسبة 25.4%، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات في الربع الأول إلى 49.6% مقابل 43.1 % في الربع الأول العام الماضي، نتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية بنسبة 29.4% عن الارتفاع في الواردات 12.5%،

وأوضحت النشرة أن الواردات ارتفعت في الربع الأول 2022 بنسبة 12.5% بمقدار 17.4 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 156.8 مليار ريال في الربع الأول، مقابل 139.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 2.8 مليار ريال ونسبة 5.5% .

وبحسب البيانات الشهرية، أفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر مارس، 113,978 مليون ريال، مقابلَ 51,117 مليون ريال خلال شهر مارس للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره 62,861 مليون ريال، بنسبة 123.0%، فيما بلغت قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مارس الماضي 142,163 مليون ريال، مقابلَ 73,584 مليون ريال خلال شهر مارس عام 2021م، وذلك بارتفاع قدرُه 68,578 مليون ريال، بنسبة 93.2%، كما بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مارس 2022، 55,230 مليون ريال، مقابلَ 50,300 مليون ريال خلال شهر مارس 2021م، وذلك بارتفاع قدره 4,930 ملايين ريال، بنسبة 9.8%.

ارتفاع المناولة

في السياق، حققت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل ارتفاعًا في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28% بإجمالي وصل 20,467,760 طنًا، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق التي بلغ فيها إجمالي أطنان البضائع المناولة 16,469,432 طنًا، وذلك على أثر الارتفاعات التي شهدتها البضائع العامة بنسبة 30.42% وإجمالي 846,912 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة بنسبة %0.04 وإجمالي 4,197,607 أطنان، والبضائع السائبة السائلة بنسبة %33.35 وإجمالي 15,239,870 طنًا، تزامناً مع خطط التطوير التي توليها “موانئ” أهمية كبرى بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة للعملاء المحليين والدوليين، وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة.

وسجلت أعداد السفن في الموانئ السعودية 1,129 سفينة، وبلغ إجمالي عدد المركبات 66,918 مركبة، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1,652,219 طنًا، في تأكيد على تقديم الموانئ السعودية خدمات لوجستية عالية المستوى تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتُمكن للتكامل مع منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.