وزير العدل يرأس أول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النفقة في دورته الثانية

الرياض : البلاد

رأس معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني , اليوم , الجلسة الأولى لمجلس إدارة الصندوق في دورته الثانية ، بحضور أعضاء المجلس.

واستعرضت مدير عام الصندوق المكلف شروق الجدعان العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الوضع الحالي في الصندوق وأبرز الأعمال والنتائج والمخرجات.

وأشاد مجلس الإدارة بنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا من الخدمات التي يقدمها الصندوق.

وتضمن الاجتماع الذي عقد “عن بُعد” بحضور ممثل وزارة العدل، وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وممثل وزارة المالية، و3 من ممثلي القطاع الخاص , مناقشة المقترحات والتوصيات التي من شأنها توسيع نطاق الخدمات المقدمة، ورفع جودة مخرجات الصندوق وسد احتياجات المستفيدين كافة، وتحقيق النفع العام.