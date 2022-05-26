موسم جدة عالمي بفعالياته وفريد بتنوع خياراته

جدة- خالد مرضاح

يتميز موسم جدة في نسخته الثانية بجلب العديد من الفعاليات العالمية التي تستهدف زوار الموسم من داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى السياح، من خلال العروض المشوقة والبرامج المتنوعة، والتجارب العالمية الجديدة التي يقدم بعضها لأول مرة على مستوى العالم.

فما بين فعاليات السيرك العالمية، إلى المطاعم العالمية المشاركة في الموسم، وصولاً إلى قرية الأنيمي الأولى من نوعها في العالم، والمعارض العالمية التي سيشهدها الموسم، إضافة إلى الحفلات الغنائية العالمية، والتجارب السبعة التي تشهدها منطقة جد بيير، وكذلك بعض فعاليات سيتي ووك، وألعاب سوبردوم، وبازارات حديقة الأمير ماجد العالمية، وغير ذلك تتشكل هوية ذات طابع عالمي في موسم جدة جذبت العديد من الزوار والسياح ولبت كافة الرغبات والأذواق، وخلقت حالة من الفرح والبهجة والتنوع الجميل في موسم مختلف في كل تفاصيله.

وتتميّز مناطق فعاليات الموسم بتنوع عروضها، وتعدد خياراتها وبرامجها، والخدمات التي توفرها لزوارها، وتوزيعها الجغرافي على مناطق مدينة جدة، إضافةً إلى مناسبتها لجميع الأعمار.

وحظيت مواقع فعاليات موسم جدة بحضور كبير من مختلف الجنسيات استمتعوا بالفعاليات اليومية التي تشهدها مناطق الموسم، ويتوقع أن تستقطب مناطق فعاليات الموسم خلال الأيام المقبلة أعداداً كبيرة من الزوار حيث هيأتها إدارة الموسم بكل الخدمات ليقضي الزوار أجمل الأوقات فيها، ويستمتعوا بالفعاليات والعروض المقدمة.