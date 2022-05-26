ما هي نقطة ضعف ليفربول في نهائي الأبطال؟

قالت يومية “آس” الإسبانية إن فريق ليفربول يمتلك ثغرة دفاعية واضحة يمكن استغلالها من طرف ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يتبارى ليفربول وريال مدريد أمسية السبت 28 مايو في نهائي المسابقة على أرضية ملعب “حديقة الأمراء” في باريس بصافرة كليمنت توربين.

أشارت “آس” إلى أن الظهير الأيمن لليفربول، ألكساندر أرنولد، يعتبر نقطة ضعف في دفاعات الفريق بالنظر إلى تقدمه الدائم في خط الهجوم.

يعاني أرنولد من مشكلات في التغطية والدفاع في المواجهات الثنائية، وما يجعل مهمته صعبة في النهائي أنه سيواجه فينيسيوس جونيور.

ويمر جونيور بفترة توهج في مسيرته مع ريال مدريد، إذ أنهى الموسم الحالي 2021-2022 بطلًا للدوري الإسباني، وبات لاعبًا لا غنى عنه.

تقرير “آس” تحدث عن الأرقام الدفاعية الهشة لأرنولد هذا الموسم، مقابل الإحصائيات جونيور القوية، والذي سجل 21 هدفًا وقدّم 20 أسيست.