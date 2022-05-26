مارينا اليخوت تجذب زوار موسم جدة بالمطاعم العالمية والإطلالة البحرية المميزة

جدة- خالد مرضاح

تشهد منطقة نادي اليخوت إحدى مناطق موسم جدة 2022 مع بدء الإجازة المطولة إقبالاً كبيراً من الأسر من عشاق الإطلالات البديعة على الواجهة البحرية، ومحبي تذوق الأكلات الفاخرة التي تقدمها المطاعم العالمية بمنطقة مارينا.

ويرى محمد العمري أن مارينا نادي اليخوت يعد أفضل الخيارات لتناول وجبة عشاء فاخرة على إطلالة رائعة على البحر، وقضاء أوقات جميلة بصحبة العائلة، مشيراً إلى أنه قدم خصيصاً لهذه المنطقة لمشاهدة العروض المائية والاستمتاع بالأجواء الرائعة هناك.

وأكدت ريما توفيق أن مايجذبها هي وصديقاتها بمنطقة نادي اليخوت هو الإطلالة البحرية الساحرة لمطاعم وجلسات المنطقة، بالإضافة إلى عروض المسرح المائي المشوقة.

بدوره أشاد عمر باعشن بخيارات المطاعم الكثيرة والمختلفه التي تتميز فيها المنطقة سواءً المحلية أو العالمية إضافةً إلى العروض الأخرى ومنها أشهر المعزوفات العالمية التي تنقل زوار المنطقة ما بين معزوفات بيتهوفن وتايتنك الشهيرة.

ويرى حسن العمري أن منطقة نادي اليخوت من المناطق المميزة جداً في موسم جدة والتي تتسم بطابع الهدوء والفعاليات الفاخرة، مشيراً إلى أنه سيكرر زيارتها مرة أخرى.

يذكر أن مارينا اليخوت يوفر لزوار موسم جدة العديد من خيارات المطاعم والمقاهي الفاخرة المطلة على البحر كأحد أكثر مناطق الموسم جمالاً على الواجهة البحرية، والتي تشهد هذه الأيام إقبالاً كبيراً من الزوار.