عرض إبداعات المصممات السعوديات في بساط الريح

جدة ـ خالد بن مرضاح

عبر 9 مناطق تتواصل برامج موسم جدة 2022 وسط حضور كبير من قبل الزوار، ويجد الجميع الفعاليات التي ترضي ذائقتهم، فمن العروض الثقافية إلى المسرحيات والفن والرسم على الهواء الطلق وبيت الرعب، والمطاعم التي تقدم كافة صنوف ” الدسم “، فضلا عن تخصيص مهرجان الصيف للألعاب بمنطقة سوبردوم زوار موسم جدة بالعديد من المفاجآت، التي تقدم لأول مرة في العالم على مسرح المهرجان، بالإضافة إلى التسوق داخل قبة السوبردوم في متاجر الألعاب المتنوعة والحصرية لزوار المهرجان.



كما يقدم مرسى المارينا يوميًا عروضًا لعازفة القيثار الضخم، والبيانو المضيء مع رقص الباليه، وعازف الزجاجات، وعرض الإطارات الكلاسيكية المتجولة والاستعراضية بشخصيات مختلفة، وعازفة التيلشو داخل البلورة المضيئة، إلى جانب عرض موسيقي مضيء واستعراضي على مسرح المارينا، وعرض عازفة الكمان والساكسفون المتجولين على المرسى، والعرض المسرحي المائي الليلي الأول من نوعه. من ناحية أخرى، ينطلقُ الثلاثاء المقبل، معرض بساط الريح الخيري في نسخته الواحدة والعشرين، الذي تنظمه المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك”، وذلك بمركز جدة “سوبر دوم”، بمشاركة أكثر من 150 عارضًا ما بين مؤسسات القطاع الخاص، والجمعيات الخيرية، والأسر المنتجة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجية وعدد من جنسيات مختلفة.

وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال التي صاغتها أنامل المصممات السعوديات والمواهب الوطنية، وهي تستشرف آفاقاً واعدة على خطى رؤية المملكة 2030 الطموحة. ويأتي معرض بساط الريح ضمن موسم جدة 2022م، في رسالة تحفيزية وتضامنية مع مبدعات ومبدعي الوطن الغالي، وإيجاد منافذ تسويق لعرض مختلف منتجاتهم من مشغولات يدوية، وتصاميم، وملبوسات، وأزياء عصرية.

يُشار إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار العمل على استدامة تحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو توجيه جهود رواد الأعمال من الشباب وغيرهم من العلامات التجارية المميزة، ودعم طاقاتهم الإنتاجية، وتوفير فرصة لهم للوصول إلى جمهور خاص، وتسليط الضوء عليهم إعلامياً، وبناء علاقات وتواصل بينهم وبين رجال وسيدات الأعمال، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع قاطبةً.