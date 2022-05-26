الرياضة رينارد يعلن قائمة الأخضر لمعسكر إسبانيا الإعدادي لكأس العالم

جدة – البلاد

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرفي رينارد” عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل. وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في 5 يونيو المقبل، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في 9 يونيو، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب “نويفا كوندومينا” بمدينة مورسيا. واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

وسيغادر “الأخضر” مساء يوم الثلاثاء المقبل إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة “الرياض”.

يشار إلى أن المنتخب الوطني سيلعب في المجموعة الثالثة في كأس العالم إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.